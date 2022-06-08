وزير الطاقة الإماراتي: جهود أوبك+ لزيادة إنتاج النفط "غير مشجعة"
المزروعي: التزام مجموعة أوبك+ بتخفيضات الإنتاج يزيد عن 200%
قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الأربعاء إن جهود منتجي النفط في مجموعة أوبك+ لزيادة الإنتاج "غير مشجعة"، مشيرا إلى أن إنتاج المجموعة يقل حاليا عن هدفه بنحو 2.6 مليون برميل يوميا.
وصرح المزروعي في مؤتمر للطاقة في الأردن:"وفقا لتقرير الشهر الماضي، شهدنا امتثال مجموعة أوبك+ (بتخفيضات الإنتاج) وكان الامتثال بأكثر من 200%"، وفق رويترز.
ويعني الامتثال الذي يزيد عن 100% أن الدولة تنتج أقل مما يفترض أن تنتجه وذلك مع تطلع أوبك+ إلى رفع قيود الإنتاج تدريجيا.
وتابع الوزير: "نأمل في ألا تعتقد أوروبا أنه يمكن لدول أخرى التخلي عن النفط والغاز الروسيين لأنه إذا حدث ذلك فنحن نتحدث عن أزمة غير مسبوقة".
وذكر الوزير : "نتحدث مع أصدقائنا في ألمانيا وغيرها عما إذا ما كانوا مهتمين بإنتاجنا من الغاز الطبيعي".
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