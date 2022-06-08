نفط وغاز
زيادة في مخزونات النفط والوقود الأميركية الأسبوع الماضي
مخزون البنزين ارتفع بواقع 1.8 مليون برميل
قالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي الثلاثاء، إن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.
وبحسب المصادر أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات الخام زادت بمقدار 1.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو.
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وارتفع مخزون البنزين بواقع 1.8 مليون برميل، في حين سجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة قدرها 3.4 مليون برميل.
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