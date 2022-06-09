أوكرانيا تتوقع جني 1.5 مليار يورو من صادرات الكهرباء إلى أوروبا

قالت مسؤولة في وزارة الكهرباء الأوكرانية إن كييف تأمل بجني 1.5 مليار يورو من صادرات الكهرباء إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام بعد حصولها على حق تصدير الطاقة إلى التكتل المؤلف من 27 دولة.

وبعد انفصالها عن شبكة كهرباء روسيا وروسيا البيضاء، قدمت أوكرانيا طلبا في مارس للانضمام إلى منظومة الطاقة الأوروبية في أقرب وقت ممكن، وحصلت الثلاثاء على حق تصدير الطاقة إلى أوروبا.

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وقالت مستشارة وزير الطاقة الأوكراني، لانا زيركال، في مقابلة تلفزيونية الأربعاء، إن كل الخطوط الأوكرانية المطلوبة جاهزة لتصدير الكهرباء إلى رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا.

وأضافت: "بحلول نهاية العام، في ظل الظروف العادية، سيكون بمقدورنا جني حوالي 1.5 مليار يورو"، مشيرة إلى أن منظومة الكهرباء في أوكرانيا تعمل في توافق مع منظومة الاتحاد الأوروبي.