اقتصاد الكويت
الكويت ترفع سعر بيع نوعين من النفط الخام لآسيا في يوليو
الأسعار ظلت دون المستويات القياسية المحددة لشهر مايو
أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، اليوم الجمعة، أن الكويت رفعت أسعار البيع الرسمية في يوليو لخامين تبيعهما لآسيا عن الشهر السابق، لكن الأسعار ظلت دون المستويات القياسية المحددة لشهر مايو.
وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي في يوليو عند 6.15 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، مقارنة مع 4.35 دولار للبرميل في يونيو.
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كما رفعت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز في يوليو 2.55 دولار إلى 7.25 دولار للبرميل فوق عمان/دبي.
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