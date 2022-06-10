.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المجر: حظر الغاز الروسي سيدمر الاقتصاد الأوروبي

  • الخط
النفط و الغاز الروسي مناسبة
الغاز الروسي
روسيا و أوكرانيا

المجر: حظر الغاز الروسي سيدمر الاقتصاد الأوروبي

قالت إنه يعاني من ارتفاع التضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسية، سيدمر الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة.

وأضاف أوربان في تصريحات للإذاعة العامة أن بدون السيطرة على أسعار الوقود وبعض الأغذية الأساسية والطاقة، فإن التضخم في المجر، الذي ارتفع إلى 10.7% في مايو سيصل إلى ما بين 15 و16%.

وكان أوربان قال في وقت سابق إنه مقتنع أن بلاده وأوروبا ستدفع ثمن العقوبات المفروضة على روسيا.

لكنه أكد أنه يرى مستقبل بلاده مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً في ذات الوقت إلى أن لا مشكلة لدى المجر بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أزمة نقص الغذاء تطارد أطفال الصومال.. والضحايا بالآلاف أزمة نقص الغذاء تطارد أطفال الصومال.. والضحايا بالآلاف
اكتشف المزيد