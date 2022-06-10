روسيا و أوكرانيا
المجر: حظر الغاز الروسي سيدمر الاقتصاد الأوروبي
قالت إنه يعاني من ارتفاع التضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسية، سيدمر الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة.
وأضاف أوربان في تصريحات للإذاعة العامة أن بدون السيطرة على أسعار الوقود وبعض الأغذية الأساسية والطاقة، فإن التضخم في المجر، الذي ارتفع إلى 10.7% في مايو سيصل إلى ما بين 15 و16%.
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وكان أوربان قال في وقت سابق إنه مقتنع أن بلاده وأوروبا ستدفع ثمن العقوبات المفروضة على روسيا.
لكنه أكد أنه يرى مستقبل بلاده مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً في ذات الوقت إلى أن لا مشكلة لدى المجر بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.
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