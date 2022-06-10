نفط وغاز
انخفاض الإنتاج بحقل السرير النفطي في ليبيا
مهندسان: بعد إغلاق ميناءي رأس لانوف والسدر
قال مهندسان نفطيان بحقل السرير النفطي في ليبيا، اليوم الجمعة، إن إنتاج الحقل انخفض بعد إغلاق ميناءي رأس لانوف والسدر ومع تهديد من إحدى الجماعات بإغلاق ميناء الحريقة.
وأضاف المهندسان أن معظم إنتاج حقل السرير يجري تصديره عبر الحريقة، لكن جزءا آخر يصدر عبر رأس لانوف.
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ولم تعلق المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بعد على انخفاض الإنتاج.
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