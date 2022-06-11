ارتفاع الطلب على الوقود في الهند 24% في مايو

قفز استهلاك الوقود في الهند بنسبة 23.8% في مايو/ أيار مقارنة معه قبل عام، ليواصل التعافي من مستوى منخفض نسبيا في عام 2021 عندما كان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم في قبضة موجة ثانية من "كوفيد-19".

وبلغ إجمالي استهلاك الوقود، وهو مقياس للطلب على النفط، 18.27 مليون طن الشهر الماضي، وفقا لبيانات من خلية تخطيط وتحليل البترول بوزارة النفط الهندية.

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وكانت الزيادة في الشهر الماضي أكبر قفزة على أساس سنوي منذ أبريل/ نيسان 2021. كما ارتفع الاستهلاك بشكل متواضع بنسبة 0.4%، مقارنة مع أبريل/ نيسان 2022، وفق رويترز.

وقال المحلل في رفينيتيف إحسان الحق: "كان الطلب في مايو 2021 منخفضا بسبب ارتفاع حالات كوفيد في ذلك الوقت"، على الرغم من أن الارتفاع الشهري كان مفاجئا.

وأضاف "ومع ذلك، من المرجح أن يكون لارتفاع أسعار النفط تأثير على الاستهلاك في الأشهر القليلة المقبلة. أسعار الوقود المرتفعة لا تبشر بالخير لسائقي السيارات في جميع أنحاء العالم".

وارتفع استهلاك الديزل بنسبة 31.7% في مايو/ أيار مقارنة معه قبل عام إلى 7.29 مليون طن وزاد بنحو 32.6% مقارنة معه قبل عامين سابقين.

وزادت مبيعات البنزين بنسبة 51.5% عنها قبل عام لتصل إلى 3.02 مليون طن.