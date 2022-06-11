نفط وغاز
جماعة تغلق ميناء السدرة الليبي تسمح بتحميل ناقلة نفط
الجماعة لن تسمح بتحميل أي ناقلة أخرى في الميناء
قال مهندسان في ميناء السدرة الليبي، اليوم السبت، إن جماعة تغلق الميناء سمحت بتحميل ناقلة نفط يوم الجمعة.
لكنهما أضافا أن الجماعة لن تسمح بتحميل أي ناقلة أخرى في الميناء.
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وأغلقت جماعات ميناءي السدرة ورأس لانوف، يوم الخميس، مما أدى لتوقف الصادرات في توسيع واضح لنطاق إغلاق جزئي لإنتاج البلاد النفطي، وفق رويترز.
وتطالب الجماعات التي تغلق المنشآت النفطية عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا، بتسليم السلطة إلى فتحي باشاغا الذي اختاره البرلمان المتمركز في الشرق لتولي هذا المنصب في مارس/ آذار.
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