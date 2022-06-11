رغم خلاف دبلوماسي.. الجزائر: سنفي بجميع التزاماتنا بخصوص توريد الغاز لإسبانيا

قالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان، اليوم الجمعة، إن الجزائر ستفي بجميع التزاماتها المتعلقة بتوريد الغاز لإسبانيا، وذلك بعد أيام من وقف الجزائر التجارة مع مدريد بسبب خلاف دبلوماسي حول وضع الصحراء الغربية.

وذكر البيان أن الجزائر أعلنت بالفعل على لسان رئيس الجمهورية أنها ستواصل الوفاء بكل التزاماتها.

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وأعلنت الجزائر يوم الأربعاء تعليق معاهدة صداقة عمرها 20 عاما مع إسبانيا، وأمرت رابطة المصارف الجزائرية بوقف المدفوعات من إسبانيا وإليها، الأمر الذي يؤثر على كل جوانب التجارة عدا إمدادات الغاز، وفقا لمصادر جزائرية، وفق رويترز.

وقالت الجزائر أيضا إنه ينبغي للشركات التجارية الإسبانية الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية. ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى.

وغضبت الجزائر عندما قالت إسبانيا في مارس/ آذار إنها تدعم خطة مغربية لمنح الحكم الذاتي للصحراء الغربية. وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تسعى إلى الاستقلال الكامل للإقليم الذي يعتبره المغرب تابعا له ويسيطر على معظمه.