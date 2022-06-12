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العراق يحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لآسيا

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حقل غرب القرنة 1 النفطي جنوب العراق
حقل غرب القرنة 1 النفطي جنوب العراق
أسعار النفط

العراق يحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لآسيا

عند 3.30 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، تحديد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى آسيا في يوليو/ تموز بعلاوة 3.30 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

وحدد العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى أوروبا في يوليو/ تموز بخصم 7.60 دولار للبرميل عن برنت المؤرخ، وفق رويترز.

كما حدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى أميركا الشمالية والجنوبية في يوليو تموز بخصم 1.70 دولار للبرميل دون مؤشر أسكي.

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