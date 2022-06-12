العراق يحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لآسيا

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، تحديد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى آسيا في يوليو/ تموز بعلاوة 3.30 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

وحدد العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى أوروبا في يوليو/ تموز بخصم 7.60 دولار للبرميل عن برنت المؤرخ، وفق رويترز.

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كما حدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى أميركا الشمالية والجنوبية في يوليو تموز بخصم 1.70 دولار للبرميل دون مؤشر أسكي.