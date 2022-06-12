اقتصاد عمان
إنتاج عمان من الغاز المسال يصل إلى مستوى قياسي عند 10.6 مليون طن في 2021
ويصل إلى 11 مليون طن متري بعد الانتهاء من التوسعات الجديدة
قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الأحد، إن إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي المسال وصل إلى مستويات قياسية عند 10.6 مليون طن متري في 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 11 مليون طن متري بعد الانتهاء من التوسعات الجديدة.
الغاز الطبيعي المسال هو غاز يتم تبريده إلى سائل للسماح بنقله على متن ناقلات النفط إلى وجهات غير مرتبطة بخط أنابيب.
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وأعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال عام 2018 عن خطط لتوسعة طاقتها الإنتاجية إلى 11.4 مليون طن سنويا بحلول عام 2022.
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