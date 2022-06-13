صفقات مغرية تحول روسيا إلى ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند

أظهرت بيانات من مصادر تجارية، أن روسيا أصبحت ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند في مايو، لتحل السعودية في المرتبة الثالثة فيما ظل العراق أكبر مورد لها.

وأوضحت البيانات أن المصافي الهندية تلقت في مايو نحو 819 ألف برميل يومياً من النفط الروسي، وهو أعلى مستوى حتى الآن من أي شهر سابق بالمقارنة مع نحو 27700 برميل يومياً في أبريل.

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دفعت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، العديد من مستوردي النفط لوقف التعامل التجاري معها، مما دفع أسعار الخام الروسي في المعاملات الفورية إلى الانخفاض بدرجة كبيرة بالمقارنة بخامات أخرى.

وأتاح ذلك فرصة للمصافي الهندية، التي كانت نادرا ما تستخدم النفط الروسي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن، لاقتناص صفقات الخام الرخيص.