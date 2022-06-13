ليتوانيا تسعى للانفصال عن شبكة الكهرباء الروسية في 2024
قبل عام من الموعد المقرر
قال رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا، اليوم الاثنين، إن بلاده تسعى للانفصال عن شبكة الكهرباء الروسية في 2024، قبل عام من الموعد المقرر.
وتعمل شبكات الكهرباء في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بالتناغم مع الشبكة الكهربائية في كل من روسيا وروسيا البيضاء، وتعتمد على روسيا في ضمان إمدادات مستقرة من الطاقة.
ويهدف مشروع بقيمة 1.6 مليار يورو (1.94 مليار دولار) يموله الاتحاد الأوروبي لفصل دول البلطيق عن روسيا وروسيا البيضاء في 2025 وربطهما بمنظومة الكهرباء غير المركزية للقارة الأوروبية.
ونُقل عن نوسيدا قوله في بيان بعد اجتماع مع مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون في فيلنيوس: "دعونا لا نترك أي فرصة لأن يستخدم المعتدي الطاقة كأداة للاحتيال السياسي... أسرع ربط ممكن بشبكة الكهرباء الأوروبية سيزيد أمن الطاقة لدول البلطيق والاتحاد الأوروبي ككل."
ويجب الانتهاء من وصلة تحت الماء بين بولندا وليتوانيا وتطوير شبكتيهما للكهرباء قبل الانفصال عن الشبكة الموروثة من الاتحاد السوفيتي السابق.
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