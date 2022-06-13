"توتال إنرجي": استقرار أسعار الغاز يتطلب مزيداً من المشاريع
بعد الإعلان عن اتفاق لتطوير حقل غاز في قطر
بعد الإعلان عن اتفاق لتطوير حقل غاز في قطر، قدر الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجي" الفرنسية باتريك بويان، أن مشاريع أخرى ستكون ضرورية لخفض أسعار الغاز في أوروبا.
وقال بويان في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إن الاتفاق الموقع مع شركة "قطر للطاقة" للحصول على 25% من مشروع جديد للغاز الطبيعي المسال (جميع وحدات المصنع التي تتيح معالجة الغاز وتسييله)، مهم جدا لـ"توتال إنرجي" لأن الغاز الطبيعي المسال جزء من استراتيجية الشركة التحويلية لتلبية متطلبات تحديات تغير المناخ.
وأضاف: "مع ما يحدث في أوكرانيا أعلنا أننا لن نستثمر بعد الآن في مشاريع جديدة في روسيا، وقد لا تكون هناك أي مشاريع جديدة محتملة".
وتابع بويان أن "قطر هي المكان الكبير الآخر الذي ينتج غازا تنافسيا.. ويسعدنا أن تختارنا شركة قطر للطاقة لنكون شريكا".
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