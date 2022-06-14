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أزمة ليبيا تفاقم نقص المعروض في أسواق النفط.. برنت يصعد إلى 123 دولاراً

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منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

أزمة ليبيا تفاقم نقص المعروض في أسواق النفط.. برنت يصعد إلى 123 دولاراً

انخفضت صادرات ليبيا من النفط وسط أزمة سياسية أثرت على الإنتاج والمواني

سنغافورة - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار واحد في تعاملات متقلبة، اليوم الثلاثاء، إذ فاق أثر نقص المعروض العالمي المخاوف من تضرر الطلب على الوقود بسبب حالة ركود وفرض قيود جديدة لاحتواء انتشار كوفيد-19 في الصين.

زاد سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 96 سنتا، أي 0.8%، إلى 121.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0634 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار، أي 0.9%، إلى 123.32 دولار للبرميل.

وتفاقم نقص المعروض العالمي بانخفاض الصادرات من ليبيا، وسط أزمة سياسية أثرت على الإنتاج والمواني، في حين يواجه منتجون آخرون من تحالف أوبك+ صعوبات في الوفاء بحصص الإنتاج، وتواجه روسيا حظرا على نفطها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتترقب السوق بيانات معهد البترول الأميركي عن المخزونات المنتظر صدورها اليوم الثلاثاء، وبيانات إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء لمعرفة إلى أي درجة وصل نقص الإمدادات في السوق.

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