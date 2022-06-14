.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إنتاج النفط الليبي ينخفض إلى 100 ألف برميل يوميا وسط أزمة سياسية

  • الخط
حقل نفط في ليبيا
حقل نفط في ليبيا
نفط وغاز

إنتاج النفط الليبي ينخفض إلى 100 ألف برميل يوميا وسط أزمة سياسية

بلغ متوسط إنتاج ليبيا في العام الماضي 1.2 مليون برميل يوميا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال متحدث باسم وزارة النفط الليبية، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج ليبيا من النفط الخام يبلغ حوالي 100 ألف إلى 150 ألف برميل يوميا، وفق رويترز.

يبدو أن إنتاج النفط الليبي قد توقف بالكامل تقريبًا، حيث أدت الأزمة السياسية إلى المزيد من إغلاق المواني والحقول النفطية في البلاد.

قال وزير النفط الليبي محمد عون لوكالة "بلومبرغ" يوم الاثنين، إن الإنتاج اليومي لليبيا - الذي بلغ متوسطه 1.2 مليون برميل العام الماضي - انخفض بنحو 1.1 مليون برميل. وهذا يشير إلى أن ليبيا تضخ فقط حوالي 100 ألف برميل يوميًا.

هذا الوضع سيزيد من شح الإمدادات في السوق العالمية التي شهدت ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 50% هذا العام إلى حوالي 120 دولارًا للبرميل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مبادرة من رئيس العراق لثني الصدر عن قرار الانسحاب من البرلمان مبادرة من رئيس العراق لثني الصدر عن قرار الانسحاب من البرلمان
اكتشف المزيد