نفط وغاز
إنتاج النفط الليبي ينخفض إلى 100 ألف برميل يوميا وسط أزمة سياسية
بلغ متوسط إنتاج ليبيا في العام الماضي 1.2 مليون برميل يوميا
قال متحدث باسم وزارة النفط الليبية، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج ليبيا من النفط الخام يبلغ حوالي 100 ألف إلى 150 ألف برميل يوميا، وفق رويترز.
يبدو أن إنتاج النفط الليبي قد توقف بالكامل تقريبًا، حيث أدت الأزمة السياسية إلى المزيد من إغلاق المواني والحقول النفطية في البلاد.
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قال وزير النفط الليبي محمد عون لوكالة "بلومبرغ" يوم الاثنين، إن الإنتاج اليومي لليبيا - الذي بلغ متوسطه 1.2 مليون برميل العام الماضي - انخفض بنحو 1.1 مليون برميل. وهذا يشير إلى أن ليبيا تضخ فقط حوالي 100 ألف برميل يوميًا.
هذا الوضع سيزيد من شح الإمدادات في السوق العالمية التي شهدت ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 50% هذا العام إلى حوالي 120 دولارًا للبرميل.
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