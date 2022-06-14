تركيا تبدأ استخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود   

بدأت تركيا رسمياً الإثنين، استخراج الغاز الطبيعي في البحر الأسود ما سيسمح لها، بحسب رئيسها رجب طيب إردوغان، بإنتاج 10 ملايين متر مكعب بحلول الربع الأول من عام 2023.

وشهد إردوغان مباشرة نشر وربط أول خط أنابيب في قاع البحر من ميناء فيليوس في محافظة زنغولداك على بعد 400 كلم شرق إسطنبول على ساحل البحر الأسود.

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والحقل نفسه الواقع على بعد 170 كيلومترًا شمال الشاطئ، تم اكتشافه في أغسطس 2020 وقدمه أردوغان على أنه "أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا".

ثم تحدث عن "احتياطي يقدر بنحو 320 مليار متر مكعب".

وقال الرئيس الإثنين: "في الربع الأول من عام 2023 سنكون قد نقلنا 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونأمل أن يبلغ حقل ساكاريا ذروة إنتاجه في عام 2026".

واضاف: "سنواصل جهودنا حتى نتمكن من ضمان أمن طاقتنا بشكل كامل"، بينما لا تزال تركيا تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة بأسعار مرتفعة خاصة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.