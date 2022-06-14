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توقعات بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي في يوليو لأعلى مستوى منذ مارس 2020

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حقول للنفط الصخري
نفط وغاز

توقعات بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي في يوليو لأعلى مستوى منذ مارس 2020

بمقدار 143 ألف برميل إلى 8.901 مليون برميل يومياً الشهر المقبل

نيويورك - رويترز

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توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفاع إجمالي إنتاج النفط في الأحواض الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة، بمقدار 143 ألف برميل يوميا إلى 8.901 مليون برميل يوميا في يوليو، فيما سيكون أعلى مستوى منذ مارس 2020.

وقالت الوكالة الحكومية أمس الاثنين، إن الإنتاج في حقل بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو، وهو أكبر حوض أميركي للنفط الصخري، من المتوقع أن يرتفع 84 ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي عند 5.316 مليون برميل يوميا في يوليو.

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وتوقعت الوكالة أيضا أن الإنتاج في حوضي باكن في نورث داكوتا ومونتانا سيرتفع 19 ألف برميل يوميا الشهر القادم إلى 1.197 مليون برميل يوميا، أعلى مستوى منذ نوفمبر 2020.

وقدرت إدارة معلومات الطاقة أن الإنتاج في حوض إيجل فورد في جنوب تكساس سيرتفع 28 ألف برميل يوميا في يوليو تموز إلى 1.180 مليون برميل يوميا، أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2020.

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