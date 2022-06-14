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غازبروم الروسية تخفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا بسبب تأخير في إصلاح خط الأنابيب

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خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 (رويترز)
خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 (رويترز)
نفط وغاز

غازبروم الروسية تخفض إمدادات الغاز إلى ألمانيا بسبب تأخير في إصلاح خط الأنابيب

قيدت السعة عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 بـ 100 مليون متر مكعب في اليوم

دبي - العربية.نت

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قالت شركة غازبروم الروسية، اليوم الثلاثاء، إن القدرة على إمداد أوروبا بالغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 مقيدة بـ 100 مليون متر مكعب في اليوم، بسبب تأخر أعمال الإصلاح.

وذكرت غازبروم في بيان على "تليغرام" أن خط الأنابيب، الذي يمتد من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق، يمكن أن ينقل في العادة 167 مليون متر مكعب.

كان سبب انخفاض السعة هو التأخير في إرجاع شركة Siemens الألمانية للمعدات التي تم إرسالها للإصلاح، وفق "رويترز".

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