نفط وغاز
كوريا الجنوبية تواصل الاستغناء عن استيراد النفط الإيراني
كوريا الجنوبية تستورد 10.8 مليون طن من الخام في الشهر الماضي
أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا إيرانيا في مايو/ أيار، مواصلة الاستغناء عن واردات الخام الإيراني التي تخضع لعقوبات أميركية.
وأشارت البيانات إلى أن خامس أكبر مشتر للنفط في العالم استورد ما إجماليه 10.8 مليون طن من الخام الشهر الماضي، مقابل 10.9 مليون طن قبل عام.
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وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط لشهر مايو/ أيار في وقت لاحق هذا الشهر.
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