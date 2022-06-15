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أميركا تبيع 45 مليون برميل من احتياطيات النفط إلى 9 شركات

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نفط أميركا
نفط أميركا (تعبيرية)
نفط وغاز

أميركا تبيع 45 مليون برميل من احتياطيات النفط إلى 9 شركات

في إطار إعلان سابق أصدرته إدارة بايدن عن أكبر سحب من مخزونات الطوارئ

واشنطن - رويترز  

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قالت وزارة الطاقة الأميركية، إنها منحت عقودا لبيع ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة في إطار إعلان سابق أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن عن أكبر سحب على الإطلاق من مخزونات الطوارئ.

وأضافت الوزارة في بيان أمس الثلاثاء، أن الكميات المباعة سيجري تسليمها في الفترة من 16 أغسطس إلى 30 سبتمبر.
وكانت إدارة بايدن، قالت في أواخر مارس الماضي، إنها ستفرج عن كمية قياسية من النفط قدرها مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

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وتهدف هذه الخطوة للمساعدة في السيطرة على أسعار النفط التي ارتفعت بشكل حاد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وبينما يفرض الغرب عقوبات على روسيا، وهي منتج رئيسي للنفط والغاز.

وأوضحت "الطاقة" الأميركية، أنها منحت عقود النفط، بموجب إعلان بيع صدر في 24 مايو، إلى 9 شركات من بينها شيفرون وإكسون موبيل وماراثون بتروليوم.

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