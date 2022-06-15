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احتياطي الخام الأميركي ينخفض لأدنى مستوى منذ يناير 1987 

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مخزونات أميركا من النفط مناسبة
مخزونات النفط الأميركية
نفط وغاز

احتياطي الخام الأميركي ينخفض لأدنى مستوى منذ يناير 1987

سجل أكبر انخفاض أسبوعي على الإطلق

دبي - العربية.نت

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أعلنت إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، انخفاض احتياطي الخام الأميركي إلى أدنى مستوى منذ يناير 1987.

وسجل مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي أكبر انخفاض أسبوعي على الإطلاق.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الأميركي على مدار الأسبوع الماضي وصل إلى أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2020.

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وفي سياق متصل، قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجع مخزون البنزين.

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام زادت مليوني برميل على مدار الأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو/حزيران إلى 418.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز، والتي كانت تشير إلى انخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 826 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي.

وتراجع استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام بمقدار 67 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي مع هبوط معدلات تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية.

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