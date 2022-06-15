.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليوم.. توقيع اتفاقية إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر مصر

  • الخط
حقل غاز إسرائيلي في البحر المتوسط (رويترز)
حقل غاز إسرائيلي في البحر المتوسط (رويترز)
نفط وغاز

اليوم.. توقيع اتفاقية إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر مصر

ضمن خطة لتعويض جزء من واردات الغاز الروسي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع مصر وإسرائيل والمفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط.

وتسعى أوروبا لسد جزء من احتياجاتها من الغاز عبر إمدادات الغاز من شرق المتوسط ضمن خطة لتعويض جزء من واردات الغاز الروسي.

وتشهد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا لاين، توقيع مذكرة التفاهم على هامش الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط المنعقد بالقاهرة اليوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنجح الجهود الأميركية في المفاوضات حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟ هل تنجح الجهود الأميركية في المفاوضات حول الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟
اكتشف المزيد