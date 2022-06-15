مخزونات النفط الأميركية ترتفع مليوني برميل الأسبوع الماضي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجع مخزون البنزين.

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام زادت مليوني برميل على مدار الأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو/ حزيران إلى 418.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز، والتي كانت تشير إلى انخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

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وانخفضت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 826 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي.

وتراجع استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام بمقدار 67 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي مع هبوط معدلات تشغيل المصافي 0.5 نقطة مئوية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأميركية هبطت بمقدار 700 ألف برميل إلى 217.5 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.1 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 700 ألف برميل إلى 109.7 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة قدرها 300 ألف برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام على مدار الأسبوع الماضي بمقدار 662 ألف برميل يوميا إلى 3.26 مليون برميل يوميا.