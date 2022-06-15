وزير الاقتصاد الألماني: قرار خفض واردات الطاقة الروسية سياسي وليس فنيا

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، إن قرار خفض واردات الطاقة الروسية سياسي وليس فنيا.

وأضاف هابيك، أن القيود المفروضة على شحنات الطاقة من روسيا لم تنته بعد، موضحا أنه ربما قد بدأت القيود للتو، حسبما أوردت رويترز.

مادة اعلانية

واتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسي، وفرضا عقوبات متصاعدة لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

وفي حين أن هذه التحركات أبطأت التداول العالمي في الوقود الأحفوري الروسي، فقد تسببت في ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية.

وفي الوقت نفسه، تمكنت روسيا من بيع المزيد من الشحنات إلى مشترين آخرين، ومن بينهم مستهلكا الطاقة الرئيسيان الصين والهند، من خلال عرض النفط بأسعار أقل من مصدرين آخرين.

ومن المتوقع أن يسري حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي بشكل كامل في نهاية العام، ويمكن أن يخفض ذلك من العوائد.