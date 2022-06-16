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بايدن يسعى لتعزيز طاقة تكرير النفط وخفض التكاليف.. هل يفعّل قانون الإنتاج الدفاعي؟

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الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية- فرانس برس)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية - فرانس برس)
نفط وغاز

بايدن يسعى لتعزيز طاقة تكرير النفط وخفض التكاليف.. هل يفعّل قانون الإنتاج الدفاعي؟

البيت الأبيض أكد أن الرئيس الأميركي منفتح على "كل الاستخدامات المعقولة"

واشنطن - رويترز

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الرئيس الأميركي جو بايدن مستعد لاستخدام قانون الإنتاج الدفاعي إذا كان سيساعد الولايات المتحدة في زيادة طاقتها لتكرير النفط.

وأبلغت جان بيير الصحافيين، أمس الأربعاء، أن بايدن منفتح على "كل الاستخدامات المعقولة" لأدوات الحكومة الاتحادية لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف في محطات الوقود، بما في ذلك إجراءات طارئة مثل تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي.

وكان بايدن، طلب في وقت سابق الأربعاء، شركات النفط بتوضيح سبب عدم ضخها للمزيد من البنزين في السوق مصعدا نبرته الانتقادية للقطاع، في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطا بسبب ارتفاع الأسعار.

أسعار النفط تتعافى بعد انخفاض شديد بدعم من تراجع الإمدادات طاقة أسعار النفط أسعار النفط تتعافى بعد انخفاض شديد بدعم من تراجع الإمدادات

وكتب بايدن لمسؤولين تنفيذيين في شركات ماراثون بتروليوم كورب وفاليرو إنرجي وإكسون موبيل، شاكيا من أنها خفضت عمليات تكرير النفط لزيادة أرباحها وفقا لنسخة من الخطاب اطلعت عليها "رويترز".

وقال بايدن: "في وقت الحرب، ليس من المقبول تحميل هوامش ربح المصافي الأعلى من المعتاد على الأسر الأميركية".

وأضاف أن نقص التكرير يدفع أسعار البنزين للارتفاع بمعدل أسرع من ارتفاع أسعار النفط.

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