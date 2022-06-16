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روسيا تتحدث عن إمكانية زيادة إنتاج النفط في يوليو

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منشأة نفط في روسيا
منشأة نفط في روسيا
روسيا و أوكرانيا

روسيا تتحدث عن إمكانية زيادة إنتاج النفط في يوليو

أكدت أن إنتاجها يتعافى مع تحويل وجهة صادرات الخام

دبي - العربية.نت

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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن بإمكان بلاده زيادة إنتاج النفط في يوليو.

وأضاف نوفاك، أن إنتاج النفط الروسي يتعافى مع تحويل وجهة صادرات الخام، حسبما نقلت "رويترز".

وكانت بيانات من هيئة الإحصاء الحكومية الروسية "روستات" أظهرت الشهر الماضي، أن إنتاج روسيا من النفط الخام ومكثفات الغاز ارتفع بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام إلى 135.1 مليون طن، أو حوالي 11 مليون برميل يوميا في المتوسط.

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وقالت الهيئة إن الإنتاج في مارس وحده بلغ 46.4 مليون طن.

وقررت روسيا عدم نشر بعض الإحصاءات الحيوية، بما في ذلك بيانات إنتاج النفط، على أساس منتظم في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير.

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