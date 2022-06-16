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وثيقة لأوبك+: إنتاج النفط الروسي ارتفع على أساس شهري في مايو

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أوبك بلس

وثيقة لأوبك+: إنتاج النفط الروسي ارتفع على أساس شهري في مايو

إنتاج مجموعة أوبك+ كان أقل بواقع 2.695 مليون برميل يومياً من المستهدف في مايو

لندن – رويترز

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أظهرت وثيقة لمجموعة أوبك+ اطلعت عليها رويترز وتنقل عن مصادر ثانوية اليوم الخميس، ارتفاع إنتاج روسيا من النفط الخام إلى 9.273 مليون برميل يوميا في مايو/أيار من 9.159 مليون في أبريل/نيسان.

وتراجع الإنتاج الإجمالي لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائهم بما في ذلك روسيا، وهو التكتل المعروف باسم أوبك+، بواقع 2.695 مليون برميل عن المستويات المستهدفة في مايو/أيار بعد أن كان أقل بواقع 2.595 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.

وواصلت أوبك+ الإنتاج أقل من حصصها. وبلغ معدل الالتزام العام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها 256% في مايو/أيار، ارتفاعا من 220% في الشهر السابق.

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