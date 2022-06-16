أوبك بلس
وزير الطاقة السعودي يجتمع مع نائب رئيس الوزراء الروسي في سان بطرسبرغ
لم يشارك العديد من شركاء روسيا التقليديين الآخرين في الحدث السنوي
قال شاهد من رويترز إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أجرى محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي في روسيا، اليوم الخميس.
وشوهد الرجلان وهما يدخلان غرفة اجتماعات صباح اليوم.
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ولم يُدرج اسم وزير الطاقة السعودي كضيف رسمي في المنتدى، نقلاً عن رويترز.
ولم يشارك العديد من شركاء روسيا التقليديين الآخرين في الحدث السنوي.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد قال اليوم الخميس، إن بإمكان بلاده زيادة إنتاج النفط في يوليو.
وأضاف نوفاك أن إنتاج النفط الروسي يتعافى مع تحويل وجهة صادرات الخام، حسب ما نقلت "رويترز".
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