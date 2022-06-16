.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير الطاقة السعودي يجتمع مع نائب رئيس الوزراء الروسي في سان بطرسبرغ

  • الخط
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي إلكسندر نوفاك
وزير الطاقة السعودي مع ألكسندر نوفاك في اجتماع سابق
أوبك بلس

وزير الطاقة السعودي يجتمع مع نائب رئيس الوزراء الروسي في سان بطرسبرغ

لم يشارك العديد من شركاء روسيا التقليديين الآخرين في الحدث السنوي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال شاهد من رويترز إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أجرى محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي في روسيا، اليوم الخميس.

وشوهد الرجلان وهما يدخلان غرفة اجتماعات صباح اليوم.

ولم يُدرج اسم وزير الطاقة السعودي كضيف رسمي في المنتدى، نقلاً عن رويترز.

ارتفاع العقود الأميركية للغاز مع عودة التركيز على قفزة في الطلب طاقة نفط وغاز ارتفاع العقود الأميركية للغاز مع عودة التركيز على قفزة في الطلب

ولم يشارك العديد من شركاء روسيا التقليديين الآخرين في الحدث السنوي.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد قال اليوم الخميس، إن بإمكان بلاده زيادة إنتاج النفط في يوليو.

وأضاف نوفاك أن إنتاج النفط الروسي يتعافى مع تحويل وجهة صادرات الخام، حسب ما نقلت "رويترز".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عمليات نزوح من المناطق السورية الحدودية مع تركيا.. ما السبب؟ عمليات نزوح من المناطق السورية الحدودية مع تركيا.. ما السبب؟
اكتشف المزيد