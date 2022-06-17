إقليم كردستان يعمل على تأسيس شركتي نفط.. الأولى للتنقيب والثانية للتسويق

قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، إن حكومة الإقليم تعمل على تأسيس شركتين للنفط.

وأوضح المتحدث أن الشركة الأولى "كروك"، ستكون مختصة بالتنقيب عن الخام، بينما ستركز الشركة الثانية "كومو" على تصدير وتسويق الخام من الإقليم، حسبما نقلت "رويترز".

مادة اعلانية

وأضاف المتحدث في بيان، أن حكومة الإقليم عرضت الفكرة وناقشتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد في الآونة الأخيرة.