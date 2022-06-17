.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسعار النفط تنخفض متأثرة بمخاوف الطلب.. وعقوبات جديدة على إيران تحد من التراجع

  • الخط
حقل نفطي
حقل نفطي
أسعار النفط

أسعار النفط تنخفض متأثرة بمخاوف الطلب.. وعقوبات جديدة على إيران تحد من التراجع

العقود الآجلة لخام برنت تتجه إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ 5 أسابيع

سنغافورة - رويترز 

نشر في: آخر تحديث:

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، متأثرة بمخاوف الطلب في أعقاب رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، لكن عقوبات جديدة على إيران حدت من التراجع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.4% إلى 119.34 للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.5% إلى 117.02 دولار للبرميل.

وإذا استمر تراجع الأسعار، ستسجل العقود الآجلة لخام برنت أول انخفاض أسبوعي منذ 5 أسابيع، فيما ستسجل العقود الآجلة للخام الأميركي أول خسارة في 8 أسابيع.

نائب رئيس الوزراء: روسيا قد تواصل التعاون مع أوبك+ بعد 2022 طاقة أوبك بلس نائب رئيس الوزراء: روسيا قد تواصل التعاون مع أوبك+ بعد 2022

ورفعت البنوك المركزية في أنحاء أوروبا أسعار الفائدة أمس الخميس، وكانت بعض معدلات الرفع صادمة للأسواق ولوحت بارتفاع تكاليف الإقراض لمواجهة التضخم المرتفع الذي يضغط على أرباح الشركات ويؤدي إلى تبدد المدخرات.

وتأتي موجة رفع أسعار الفائدة في أعقاب رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع في أعلى معدل منذ 1994.

لكن المستثمرين ظلوا يركزون على انخفاض الإمدادات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الخميس، عقوبات على شركات صينية وشبكة من الشركات الإيرانية ساعدت في تصدير منتجات بتروكيماويات إيرانية، في خطوة قد تهدف إلى زيادة الضغط على إيران لإحياء اتفاق 2015 النووي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
احتجاجات المعلمين تتجدد في المدن الإيرانية احتجاجات المعلمين تتجدد في المدن الإيرانية
اكتشف المزيد