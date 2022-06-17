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انخفاض تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا يعرقل ملء منشآت التخزين

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انخفاض تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا يعرقل ملء منشآت التخزين

رئيس الوزراء الإيطالي يتهم "غازبروم" بالكذب بعد خفض الإمدادات

دبي - العربية.نت

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خفضت روسيا بشكل حاد إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" أمس الخميس، لتصل إلى 40% من طاقة الأنبوب، وذلك بالتزامن مع زيارة قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وبررت شركة غازبروم الروسية، الأمر بعطل تقني طرأ على المضخات، والعقبات أمام صيانتها في ظل العقوبات.

ورد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي باتهام "غازبروم" بترويج الأكاذيب، فيما رفض المستشار الألماني التبريرات الروسية.

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ويعيق ضعف التدفقات السعي الأوروبي لملء منشآت التخزين بنسبة 90% قبل دخول الشتاء، علماً بأن الخزانات الإيطالية ممتلئة بنسبة 54% فقط.

يشار إلى أن لدى "نورد ستريم 1"، القدرة على ضخ نحو 55 مليار متر مكعب سنويا إلى الاتحاد الأوروبي الذي استورد العام الماضي نحو 140 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب.

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