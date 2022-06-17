نفط وغاز
قطر ترفع سعر خام الشاهين في أغسطس بأعلى معدل خلال 3 أشهر
بزيادة 9.24 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي
قالت مصادر تجارية، إن شركة قطر للطاقة، رفعت سعر العقود محدد المدة لخام الشاهين تحميل أغسطس، بعلاوة 9.24 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.
وتم تحديد أسعار العقود محددة المدة بعد بيع شحنتين من خام الشاهين تحميل أغسطس في عطاءين هذا الأسبوع.
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وذكرت المصادر أن المشترين المحتملين، هما إكسون موبيل وشل.
وأضافت أن علاوات الأسعار كانت 8 و9 دولارات للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.
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