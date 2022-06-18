باركيندو: هدف أوبك+ تحقيق استقرار الأسواق وليس خفض الأسعار أو رفعها
أوبك بلس قرر زيادة الإنتاج بواقع 648 ألف برميل يومياً في يوليو وأغسطس
قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك، اليوم السبت، إن الهدف المشترك بين أوبك وشركائها هو استقرار السوق وليس خفض الأسعار أو رفعها.
وردا على سؤال عما إذا كانت إعادة 9.7 مليون برميل يوميا إلى السوق وفقا لقرار أوبك+ الأخير ستساعد في خفض أسعار النفط، قال "لا يمكننا أن نملي على السوق ما يفعله"، مشيرا إلى أن مهمة تحقيق التوازن بين العرض والطلب باستمرار تقع على عاتق جميع المنتجين، وفق رويترز.
أقر تحالف أوبك، في اجتماعه الأخير، زيادة الإنتاج 648 ألف برميل في يوليو ومثلها في أغسطس المقبل.
وكان مصدر في أوبك+ قال إنه من المرجح جدا أن توافق المجموعة على زيادة إنتاج النفط في حدود 600 ألف برميل يوميا في يوليو، وهو ما يتخطى الزيادات الشهرية السابقة البالغة 432 ألف برميل يوميا.
وحسب قرار أوبك+ فإن زيادة الإنتاج 648 ألف برميل تعني أن الزيادة المقرة عن السابقة أكثر بنحو 216 ألف برميل يوميا.
-
بيل غيتس: الأذكياء يجب ألا يعملوا في "وول ستريت".. هذه الشركات بحاجة إليهمغيتس: يجب الربط بين مستوى ذكاء الأشخاص وبين الشركات التي يعملون بها قصص اقتصادية
-
من "ترمب" إلى "غيتس".. هؤلاء أشهر من أطلقوا النار على "بيتكوين"بيتكوين تخسر أكثر من 30% من قيمتها في الأسبوع الأخير قصص اقتصادية
-
العملات المشفرة تخسر 334 مليار دولار في أسبوع.. وبيتكوين أقل من 20 ألفابيتكوين خسرت 33.3% من قيمتها في 7 أيام أسواق المال