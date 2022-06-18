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سعر برنت يهبط 7.3% في أول انخفاض منذ 5 أسابيع

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حقل نفط في روسيا (رويترز)
حقل نفط في روسيا
أسعار النفط

سعر برنت يهبط 7.3% في أول انخفاض منذ 5 أسابيع

"أواندا": أسعار الخام تراجعت مع ارتفاع الدولار وتلميح روسيا إلى ضرورة زيادة صادرات النفط

دبي - العربية.نت

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هبطت أسعار النفط نحو 6% بتعاملات الجمعة بسبب مخاوف من احتمال أن يؤدي رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الطاقة.

وارتفع الدولار هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر/ كانون الأول 2002 مقابل سلة من العملات مما شكل ضغطا أيضا على الأسعار وجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، وفق رويترز.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 6.69 دولار أو 5.6% إلى 113.12 دولار للبرميل عند التسوية، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو 8.03 دولار أو 6.83 دولار إلى 109.56 دولار.

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وسجل خام برنت أول انخفاض أسبوعي له منذ 5 أسابيع بنسبة 7.3%، في سجل الخام الأميركي أول تراجع له منذ 8 أسابيع بنسبة 9.2%.

وقال كبير محللي السوق في شركة أواندا للبيانات والتحليلات إدوارد مويا إن "أسعار الخام تراجعت مع ارتفاع الدولار وتلميح روسيا إلى ضرورة زيادة صادرات النفط ومع تنامي مخاوف الركود العالمي".

وبدأت البنوك المركزية العالمية الآن في تشديد السياسة النقدية بعد أن سارعت إلى تخفيفها خلال جائحة كورونا لتفادي حدوث ركود.

وقام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأسبوع الماضي بأكبر زيادة في أسعار الفائدة الأميركية منذ أكثر من ربع قرن.

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