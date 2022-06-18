أرامكو
نوفاتيك الروسية: لا محادثات مع أرامكو بشأن مشروع الغاز المسال بالقطب الشمالي
نوفاتيك: بحلول نهاية العام سنحدد الجدول الزمني لاستكمال الخط الثاني من المشروع
قال الرئيس التنفيذي لشركة نوفاتيك الروسية لإنتاج الغاز ليونيد ميخلسون، إن الشركة لا تجري محادثات مع شركة أرامكو السعودية بشأن مشاركتها في مشروع الغاز المسال 2 بالقطب الشمالي.
وأضاف أن شركته تهدف إلى بدء الخط الأول من هذا المشروع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في عام 2023.
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وتابع ميخلسون، في حديثه للصحافيين على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أمس الجمعة، أن نوفاتيك سيكون لديها فكرة أفضل بحلول نهاية العام حول الجدول الزمني لاستكمال الخط الثاني من المشروع، وفق رويترز.
وأوضح أن الشركة تتوقع ارتفاع إنتاج الغاز بنحو 3% هذا العام مع انخفاض طفيف في إنتاج مكثفات النفط والغاز.
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