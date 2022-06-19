نفط البصرة تعتزم الاستحواذ على الحصة الأكبر بحقل "غرب القرنة 1" من إكسون موبيل

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الأحد إن شركة نفط البصرة ستستحوذ على الحصة الأكبر في حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 النفطي وذلك بعد الموافقة على موازنة 2022.

طلبت وزارة النفط العراقية رسميا شراء أسهم شركة الطاقة الأميركية العملاقة إكسون في الحقل النفطي في مايو/ أيار 2021، وهو أحد أكبر الحقول في العالم باحتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بأكثر من 20 مليار برميل.

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وتابع الوزير: "ننفذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن نقط إقليم كردستان العراق وكل الأدوات القانونية والشرعية التي تمكننا من تنفيذ قرار المحكمة سنسير فيها".

وتوقع الوزير أن يصل سقف تصدير البترول لعموم العراق في يونيو/ حزيران إلى 3.8 مليون برميل يوميا و3.85 مليون برميل يوميا في يوليو/ تموز.

وأضاف عبد الجبار أن بلاده ملتزمة بنسبة 100% بحصتها في أوبك.

وقالت وزارة النفط العراقية إن متوسط صادرات الخام بلغ 3.3 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار.