قطر توقع اتفاقاً مع إيني ضمن مشروع توسعة حقل الشمال
إجمالي تكلفة المشروع يصل إلى 30 مليار دولار
وقعت قطر للطاقة اتفاق شراكة مع شركة إيني الإيطالية، اليوم الأحد، من أجل توسعة حقل الشمال الشرقي، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي، إن المشروع المشترك مع إيني سيحوز حصة 12.5% من توسعة حقل الشمال الشرقي، موضحا أن إيني ستملك 25% من المشروع المشترك، وفق رويترز.
وتدخل قطر في شراكات مع شركات الطاقة الدولية في أولى وكبرى مراحل توسعة حقل الشمال التي تتكلف نحو 30 مليار دولار.
ووقعت شركة قطر للطاقة، الأسبوع الماضي، اتفاقية مع شركة "توتال إنرجي" الفرنسية للمشاركة في توسعة حقل الشمال الشرقي وهو أكبر مشروع في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال عالميا.
ويشمل المشروع إنشاء أربع وحدات تسييل للغاز.
وسيرفع المشروع طاقة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول 2026.
وبموجب اتفاقية الشراكة ستمتلك TotalEnergiesحصة 6.25% في المرحلة الأولى من مشروع حقل الشمال الشرقي.
-
ضعف السيولة يسيطر على البورصة المصرية وسط بحث عن محفزاتقال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، إن تداولات البورصة المصرية تعكس حالة الضعف الشديد في السيولة في غياب محفزات حقيقية.وأشار ... أسواق العربية 1230
-
الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب اقتصادية وخيمة إذا بقيت موانئ البحر الأسود مغلقةوقف حرب أوكرانيا يمثل مفتاح حل أزمة الغذاء اقتصاد
-
سوق الأسهم السعودية تقلص خسائرها.. والمؤشر دون مستوى 11500 نقطةبقيمة تداولات نحو 4.33 مليار ريال أسواق المال