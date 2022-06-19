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قطر توقع اتفاقاً مع إيني ضمن مشروع توسعة حقل الشمال

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شركة إيني الإيطالية (رويترز)
شركة إيني الإيطالية
نفط وغاز

قطر توقع اتفاقاً مع إيني ضمن مشروع توسعة حقل الشمال

إجمالي تكلفة المشروع يصل إلى 30 مليار دولار

الدوحة - رويترز

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وقعت قطر للطاقة اتفاق شراكة مع شركة إيني الإيطالية، اليوم الأحد، من أجل توسعة حقل الشمال الشرقي، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي، إن المشروع المشترك مع إيني سيحوز حصة 12.5% من توسعة حقل الشمال الشرقي، موضحا أن إيني ستملك 25% من المشروع المشترك، وفق رويترز.

وتدخل قطر في شراكات مع شركات الطاقة الدولية في أولى وكبرى مراحل توسعة حقل الشمال التي تتكلف نحو 30 مليار دولار.

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ووقعت شركة قطر للطاقة، الأسبوع الماضي، اتفاقية مع شركة "توتال إنرجي" الفرنسية للمشاركة في توسعة حقل الشمال الشرقي وهو أكبر مشروع في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال عالميا.

ويشمل المشروع إنشاء أربع وحدات تسييل للغاز.

وسيرفع المشروع طاقة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول 2026.

وبموجب اتفاقية الشراكة ستمتلك TotalEnergiesحصة 6.25% في المرحلة الأولى من مشروع حقل الشمال الشرقي.

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