أسعار النفط تبدأ الأسبوع على ارتفاع مع احتمال زيادة الطلب ومخاوف المعروض

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين لاحتمالية ارتفاع الطلب في المدى القريب وسط مخاوف من أن التشديد النقدي في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى ركود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.55% أو بقيمة 62 سنتا إلى 113.74 دولار للبرميل.

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كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم يوليو بنسبة 0.39% أو بقيمة 43 سنتا عند 109.99 دولار للبرميل، مع العلم أن الأسواق الأميركية في عطلة رسمية اليوم.

وكانت وزيرة الطاقة الأميركية، جينيفر غرانهولم، حذرت في حديث خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع "سي إن إن" السائقين في الولايات المتحدة من احتمالية استمرار ارتفاع أسعار البنزين.

وقالت "نعلم أن هذا سيكون صيفا صعبا لأن موسم القيادة بدأ للتو، ونحن نعلم أنه سيكون هناك ارتفاع مستمر للطلب".

من جهته، قال مؤسس شركة التحليلات "فاندا إنسايتس"، فاندانا هاري، إنه على الرغم من المخاوف الاقتصادية التي تعصف بالأسواق المالية الأوسع نطاقا منذ رفع الفيدرالي الأميركي للفائدة، فإن مخاوف المعروض ستستمر في دفع أسعار النفط للأعلى طالما الحرب في أوكرانيا مستمرة، حسبما نقلت "بلومبرغ".