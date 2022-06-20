.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسعار النفط تبدأ الأسبوع على ارتفاع مع احتمال زيادة الطلب ومخاوف المعروض

  • الخط
حقل نفط في روسيا
حقل نفط
أسعار النفط

أسعار النفط تبدأ الأسبوع على ارتفاع مع احتمال زيادة الطلب ومخاوف المعروض

العقود الآجلة لخام برنت صعدت إلى 113.74 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين لاحتمالية ارتفاع الطلب في المدى القريب وسط مخاوف من أن التشديد النقدي في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى ركود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.55% أو بقيمة 62 سنتا إلى 113.74 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم يوليو بنسبة 0.39% أو بقيمة 43 سنتا عند 109.99 دولار للبرميل، مع العلم أن الأسواق الأميركية في عطلة رسمية اليوم.

واردات الصين من النفط الروسي تسجل زيادة قياسية في مايو.. بلغت 1.98 مليون برميل يومياً طاقة نفط وغاز واردات الصين من النفط الروسي تسجل زيادة قياسية في مايو.. بلغت 1.98 مليون برميل يومياً

وكانت وزيرة الطاقة الأميركية، جينيفر غرانهولم، حذرت في حديث خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مع "سي إن إن" السائقين في الولايات المتحدة من احتمالية استمرار ارتفاع أسعار البنزين.

وقالت "نعلم أن هذا سيكون صيفا صعبا لأن موسم القيادة بدأ للتو، ونحن نعلم أنه سيكون هناك ارتفاع مستمر للطلب".

من جهته، قال مؤسس شركة التحليلات "فاندا إنسايتس"، فاندانا هاري، إنه على الرغم من المخاوف الاقتصادية التي تعصف بالأسواق المالية الأوسع نطاقا منذ رفع الفيدرالي الأميركي للفائدة، فإن مخاوف المعروض ستستمر في دفع أسعار النفط للأعلى طالما الحرب في أوكرانيا مستمرة، حسبما نقلت "بلومبرغ".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
توافد الحجاج العراقيين على منفذ جديدة عرعر السعودي توافد الحجاج العراقيين على منفذ جديدة عرعر السعودي
اكتشف المزيد