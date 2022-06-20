واردات الصين من النفط الروسي تسجل زيادة قياسية في مايو.. بلغت 1.98 مليون برميل يومياً

سجلت واردات الصين من النفط الخام الروسي في مايو، رقما قياسيا بالنسبة لشهر واحد بلغ 8.42 مليون طن (حوالي 1.98 مليون برميل يوميا)، بارتفاع 55% عن الشهر نفسه من عام 2021، وفقا لبيانات الجمارك الصينية.

وأظهرت بيانات جمركية صدرت اليوم الاثنين، أيضا أن الصين استوردت 260 ألف طن من النفط الخام الإيراني الشهر الماضي، في ثالث شحنة من النفط الإيراني منذ ديسمبر الماضي، حسبما أفادت "رويترز".

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وتسعى الصين إلى تجديد مخزوناتها الاستراتيجية من النفط الخام اعتماداً على النفط الروسي الرخيص، مع تعزيز بكين لعلاقاتها في مجال الطاقة مع موسكو، في الوقت الذي تعمل فيه أوروبا على حظر الواردات بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكانت واردات الصين من النفط الخام السعودي، قفزت 38% في أبريل مقارنة معها قبل عام، لتسجل أعلى حجم شهري منذ مايو 2020.