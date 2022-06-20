ليبيا تؤكد زيادة إنتاجها من النفط إلى 700 ألف برميل يومياً
بعد إعلانها أن الإنتاج يتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل
أكد وزير النفط الليبي، محمد عون، أن إجمالي إنتاج ليبيا من النفط يبلغ حوالي 700 ألف برميل يوميا، حسبما نقلت "رويترز".
وكان متحدث باسم وزارة النفط، قال الأسبوع الماضي، إن إنتاج ليبيا من النفط يتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يوميا.
ولم يذكر عون أي تفاصيل حول متى أو كيف ارتفع مستوى الإنتاج.
لكن وزير النفط الليبي كان قد أكد لوكالة "بلومبرغ" الاثنين الماضي، أن الإنتاج اليومي لليبيا - الذي بلغ متوسطه 1.2 مليون برميل العام الماضي - انخفض بنحو 1.1 مليون برميل، ما يشير إلى أن ليبيا تضخ فقط حوالي 100 ألف برميل يوميا.
يشار إلى أن هذا الوضع سيزيد من شح الإمدادات في السوق العالمية التي شهدت ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 50% هذا العام إلى حوالي 120 دولارا للبرميل.
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