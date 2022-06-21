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الكويت تؤكد قدرتها على الوصول لحصتها الإنتاجية داخل "أوبك"

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منشأة نفط في الكويت

الكويت تؤكد قدرتها على الوصول لحصتها الإنتاجية داخل "أوبك"

لا خطط حالياً لإدراج وحدات تابعة لمؤسسة البترول الكويتية في البورصة

الدوحة - رويترز

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قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الصباح، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لديها الطاقة الإنتاجية الكافية للوصول إلى كامل حصتها الإنتاجية التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والاستجابة لأي زيادة مستقبلية.

وأضاف للصحافيين على هامش المنتدى الاقتصادي في قطر الذي تنظمه "بلومبرغ"، أنه ليس هناك خطط الآن لإدراج وحدات تابعة لمؤسسة البترول الكويتية في البورصة، لكن ذلك قد يتغير بمرور الوقت.

وتابع رئيس مؤسسة البترول الكويتية: "تطلعنا إلى ما قامت به أرامكو وأدنوك في ما يتعلق بخطوط الأنابيب على سبيل المثال، وهذا ليس أمرا مستبعدا بالنسبة لنا، بل أمر نتطلع إليه".

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