.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

توقيع اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب غاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا

  • الخط
لبنان مياه بحرية طاقة تنقيب
علم لبنان
نفط وغاز

توقيع اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب غاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا

سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقع لبنان وسوريا ومصر، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويا من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وذلك في مراسم أقيمت بوزارة الطاقة اللبنانية في بيروت.

وبموجب الاتفاقية، سيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميغاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي أربع ساعات إضافية من الكهرباء يوميا، وفق رويترز.

والخطة التي طُرحت لأول مرة في صيف 2021، جزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان باستخدام الغاز المصري الذي يتم توريده عبر الأردن وسوريا.

"رويترز": لبنان ومصر يوقعان اتفاق الغاز "النهائي" في 21 يونيو اقتصاد لبنان "رويترز": لبنان ومصر يوقعان اتفاق الغاز "النهائي" في 21 يونيو

وكان مسؤول أميركي قال في وقت سابق، إن الموافقة النهائية على الاتفاق بين البلدين ستسمح لواشنطن بتقييم ما إذا كان المشروع يمتثل للعقوبات الأميركية على سوريا، وبعد ذلك يمكن أن "يتدفق الغاز في نهاية المطاف".

وأصدرت الولايات المتحدة قانون قيصر في عام 2019، الذي يسمح لها بتجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا، بهدف إجبار الرئيس بشار الأسد على وقف الحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عاما والاتفاق على حل سياسي.

وقال لبنان إن الغاز المصري، إلى جانب صفقة منفصلة لاستيراد الكهرباء من الأردن، يمكن أن يرفع إمدادات الكهرباء في البلاد من ساعتين فقط في اليوم إلى ما يصل إلى 10 ساعات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجميع خاسرون في سباق الخيول بلبنان.. لماذا؟ الجميع خاسرون في سباق الخيول بلبنان.. لماذا؟
اكتشف المزيد