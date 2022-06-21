مخزون المغرب من المحروقات يكفي لمدة 57 يوماً مع 1.8 مليون طن

قالت الحكومة المغربية، إن مخزون المغرب من المحروقات يصل إلى 1.8 مليون طن، وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 57 يوما.

وأبلغت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، البرلمان أمس الاثنين، أن "المغرب يطمح إلى الرفع من مستوى مخزونه الطاقي وتأمين حاجيات السوق الوطنية".

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وأضافت أن المملكة تطمح للاستعانة بالشركات الخاصة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لزيادة القدرة الإجمالية للتخزين.

وشهدت أسعار البنزين والكازوال (زيت الغاز) في المغرب ارتفاعات متتالية غير مسبوقة، حيث تُرجع الحكومة أسباب الارتفاعات إلى الظروف الدولية خصوصا الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

إلى ذلك، قالت بنعلي إن توقف الغاز الجزائري إلى المغرب بسبب عدم تجديد أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي "لم يؤثر على إنتاج الكهرباء في المملكة، ولم يسبب أي نقص أو عجز على مستوى تلبية احتياطات المغرب من الكهرباء".

وأضافت أن المغرب نجح في "الولوج" إلى السوق العالمية للغاز المسال وتلقى عشرات العروض من شركات عالمية تدارستها لجنة خاصة وسيوقع أول عقد هذا الأسبوع.

وأشارت بنعلي إلى أن المغرب وضع خطة عاجلة لتلبية حاجاته من الكهرباء والتي تتطلب نصف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا في الأجل القصير.