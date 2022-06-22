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رئيس شركة بترول عربية: أسعار النفط الحالية تتضمن "علاوة حرب" بقيمة 30 دولاراً

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أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط

رئيس شركة بترول عربية: أسعار النفط الحالية تتضمن "علاوة حرب" بقيمة 30 دولاراً

أكد أنه لا يوجد أي إشارات على تراجع الطلب

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، نواف الصباح، إن تكلفة النفط الحالية تتضمن 30 دولارا للبرميل "علاوة حرب"، على حد تعبيره.

وأضاف الصباح في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي القطري: "لا توجد مؤشرات تذكر على تراجع الطلب في أسواق النفط نتيجة ارتفاع الأسعار، على الرغم من تباطؤ النمو".

وكانت أسعار النفط ارتفعت بنسبة 50% تقريباً هذا العام إلى حوالي 110 دولارات للبرميل، حيث يرجع ذلك أساساً إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

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من جانبها، قالت شركة" إكسون موبيل كورب" الثلاثاء في الدوحة، إن أسواق النفط قد تظل ضيقة لمدة 3 إلى 5 سنوات إلى حد كبير بسبب قلة الاستثمار منذ بدء الوباء.

إلى ذلك، قال الصباح، إن المشترين الأوروبيين يسألون عن مزيد من النفط المكرر في الكويت، جزئياً تحسباً لبدء تشغيل مصفاة الزور بالكامل.

وأضاف: "نتلقى المزيد من الطلبات للمنتجات، لكن بحلول نهاية العام، سيكون لدينا حوالي 615 ألف برميل من النفط يومياً يتم تحويلها في الغالب إلى وقود ديزل وزيت وقود منخفض الكبريت".

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