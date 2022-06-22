طاقة تكرير النفط الأميركية تهبط في 2021 للعام الثاني على التوالي

أظهرت أحدث بيانات حكومية أن الطاقة الإنتاجية لشركات تكرير النفط الأميركية هبطت في 2021 للعام الثاني على التوالي، إذ أدت إغلاقات لمنشآت للتكرير إلى تقليص قدرتها على إنتاج البنزين والديزل.

وأسعار البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة قرب 5 دولارات للغالون، بينما يتصادم طلب قوي على وقود السيارات مع فقدان حوالي مليون برميل يوميا في طاقة التكرير على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب إغلاقات لمنشآت غير مربحة عندما انهار الطلب في ذروة جائحة "كوفيد-19".

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وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الثلاثاء، أن طاقة التكرير انخفضت بمقدار 125 ألفا و790 برميل يوميا العام الماضي بعد هبوط بلغ 800 ألف برميل يوميا في 2020.

وتراجعت طاقة تكرير الخام في الولايات المتحدة بنسبة 5.4%، أو 1.03 مليون برميل يوميا إلى 17.9 مليون برميل يوميا منذ أن بلغت ذروتها في عام 2019 عند 18.98 مليون برميل يوميا. وانخفضت طاقة التكرير خلال العام الماضي بنسبة 4.5% إلى 18.13 مليون برميل يوميا.