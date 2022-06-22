واردات الهند من النفط الخام ترتفع 13.4% في مايو.. روسيا ثاني أكبر الموردين

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن واردات الهند من النفط الخام في مايو/ أيار ارتفعت حوالي 13.4% عن مستواها قبل عام بفعل إمدادات رخيصة من روسيا لتلبية تعاف في الطلب في ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم.

وبحسب بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط، زادت واردات الهند من الخام إلى 19.57 مليون طن الشهر الماضي بعدما انخفضت حوالي 9.1% في أبريل/ نيسان.

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وأظهرت بيانات من مصادر تجارية أن روسيا تقدمت لتصبح ثاني أكبر موّرد للنفط إلى الهند في مايو/ أيار مما دفع السعودية للتراجع إلى المرتبة الثالثة. وظل العراق في المرتبة الأولى، وفق رويترز.

ومن ناحية أخرى، قفز استهلاك الوقود في الهند 23.8% على أساس سنوي في مايو/ أيار مواصلا التعافي من متوسط منخفض نسبيا في 2021 عندما كانت البلاد في ذروة موجة ثانية لـ"كوفيد-19".

وزادت واردات ثالث أكبر اقتصاد في آسيا من المنتجات النفطية 15.8% إلى 3.23 مليون طن في مايو/ أيار عن مستواها قبل عام في حين تراجعت الصادرات حوالي 1%.