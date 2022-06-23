ارتفاع مخزونات النفط والبنزين الأميركية.. وتراجع نواتج التقطير

قالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي، الأربعاء، إن مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين تراجع مخزون نواتج التقطير.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول، أن مخزونات الخام الأميركية زادت بمقدار 5.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 يونيو، بينما ارتفع مخزون البنزين 1.2 مليون برميل.

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وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، حوالي 1.7 مليون برميل.