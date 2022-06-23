بايدن يدعو إلى تعليق ضريبة البنزين للمساعدة في خفض أسعار الوقود القياسية

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الكونغرس إلى إقرار تعليق مدته 3 أشهر لضريبة البنزين الاتحادية للمساعدة في مكافحة أسعار قياسية مرتفعة في محطات الوقود.

وفي الإعلان عن تأييده للتعليق، ردد بايدن أيضا بعض المخاوف بشأن فاعليته، لكنه قال إن الأسر الأميركية التي تدفع ثمنا مرتفعا كثيرا لشراء البنزين ناتج بين عوامل أخرى عن الغزو الروسي لأوكرانيا، تستحق دعما ماليا.

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وقال بايدن أمس الأربعاء: "أدرك تماما أن تعليق ضريبة البنزين لن يعالج المشكلة، لكنه سيقدم للأسر بعض التخفيف المباشر، بينما نعمل على دفع الأسعار للانخفاض في الأجل الطويل".

وحث الرئيس أيضا الولايات على أن تعلق لفترة مؤقتة ضرائب الوقود التي غالبا ما تكون أعلى من المعدلات الاتحادية.

وطلب من شركات النفط الكبرى اقتراح أفكار بشأن كيف يمكن استعادة طاقة التكرير العاطلة عندما يجتمعون مع وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم، اليوم الخميس.

ويحتاج تعليق ضريبة البنزين الاتحادية البالغة 18.4 سنتا للغالون و24.4 سنتا لضريبة الديزل إلى موافقة من الكونغرس.

وعبّر مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري كليهما عن معارضة لتعليق الضريبة، حيث يشعر بعض الديمقراطيين، ومن بينهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، بقلق من أن هذه الخطوة قد يكون لها تأثير محدود على الأسعار.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة، إن شركات تكرير النفط الأميركية ستحاول إقناع إدارة بايدن أثناء اجتماع مقرر في وقت لاحق اليوم الخميس، ألا تفرض حظرا على صادرات الوقود الأميركي لمكافحة أسعار قياسية للبنزين.

ودعا البيت الأبيض إلى اجتماع طارئ مع كبريات شركات التكرير الأميركية لمناقشة سبل خفض أسعار البنزين المرتفعة التي تقود أعلى مستوى للتضخم في 40 عاما.