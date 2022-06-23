وزير الاقتصاد الألماني: رفعنا مستوى التأهب بشأن الغاز بعد تخفيض روسيا للإمدادات

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الخميس، إن بلاده رفعت مستوى التأهب بشأن الغاز بعد تخفيض روسيا للإمدادات.

وأضاف أن الغاز أصبح سلعة نادرة الآن في ألمانيا.

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وستتخذ ألمانيا إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلّمة، بما في ذلك زيادة استخدام الفحم، كما أعلنت الحكومة الأحد.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان سابق: "بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء. وبالتالي، سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر".

وخفضت شركة غازبروم الروسية، المملوكة للدولة، تدفق الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" عبر بحر البلطيق خلال الأيام الماضية.