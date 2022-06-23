.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير الاقتصاد الألماني: رفعنا مستوى التأهب بشأن الغاز بعد تخفيض روسيا للإمدادات

  • الخط
خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي
خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي
نفط وغاز

وزير الاقتصاد الألماني: رفعنا مستوى التأهب بشأن الغاز بعد تخفيض روسيا للإمدادات

روبرت هابيك: الغاز أصبح سلعة نادرة الآن في ألمانيا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الخميس، إن بلاده رفعت مستوى التأهب بشأن الغاز بعد تخفيض روسيا للإمدادات.

وأضاف أن الغاز أصبح سلعة نادرة الآن في ألمانيا.

وستتخذ ألمانيا إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلّمة، بما في ذلك زيادة استخدام الفحم، كما أعلنت الحكومة الأحد.

ارتفاع مخزونات النفط والبنزين الأميركية.. وتراجع نواتج التقطير طاقة نفط وغاز ارتفاع مخزونات النفط والبنزين الأميركية.. وتراجع نواتج التقطير

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان سابق: "بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء. وبالتالي، سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر".

وخفضت شركة غازبروم الروسية، المملوكة للدولة، تدفق الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" عبر بحر البلطيق خلال الأيام الماضية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم الانسحاب الروسي.. آثار المعارك حاضرة في شوارع كييف وأذهان السكان رغم الانسحاب الروسي.. آثار المعارك حاضرة في شوارع كييف وأذهان السكان
اكتشف المزيد