نفط وغاز
وزير الاقتصاد الألماني: رفعنا مستوى التأهب بشأن الغاز بعد تخفيض روسيا للإمدادات
روبرت هابيك: الغاز أصبح سلعة نادرة الآن في ألمانيا
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الخميس، إن بلاده رفعت مستوى التأهب بشأن الغاز بعد تخفيض روسيا للإمدادات.
وأضاف أن الغاز أصبح سلعة نادرة الآن في ألمانيا.
مادة اعلانية
وستتخذ ألمانيا إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز في مواجهة انخفاض الكميات الروسية المسلّمة، بما في ذلك زيادة استخدام الفحم، كما أعلنت الحكومة الأحد.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان سابق: "بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء. وبالتالي، سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر".
وخفضت شركة غازبروم الروسية، المملوكة للدولة، تدفق الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" عبر بحر البلطيق خلال الأيام الماضية.
اقرأ أيضاً
-
"بلومبرغ": قطر تتجه للضغط على أوروبا لتوقيع عقود طويلة الأجل للغازفي خطوة قد تزيد من صعوبة توجهات القارة العجوز لخفض الانبعاثات طاقة
-
أسعار الفائدة في مصر.. البنك المركزي يجتمع اليوم وسط حالة ترقباستطلاع "رويترز" توقع رفع الفائدة 50 نقطة أساس اقتصاد
-
"اتحاد الخليج الأهلية" تعلن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 29.6%بعد إتمام إجراءات زيادة رأسمال الشركة إلى نحو 458.95 مليون ريال شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية